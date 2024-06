Minacce di morte e violenze, braccialetto elettronico per un 61enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri della Stazione di Castenaso hanno eseguito ancora una ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché dell’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 61enne italiano, pregiudicato, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La compagna dell'uomo si è rivolta ai militari di via dello Sport per chiedere aiuto: ha riferito dei ripetuti maltrattamenti psicologici e fisici che avrebbe subito, dal 2022 a oggi. Il 61enne, tra offese e frasi infamanti, sarebbe arrivato anche a minacciando più volte di morte.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei Carabinieri.

All'ordine del giorno

Solo due giorni fa, i Carabinieri hanno denunciato un uomo per maltrattamenti, scoprendo anche una coltivazione di sostanze stupefacenti. A far scattare le denunce dei militari della Stazione di Ozzano dell'Emilia, la telefonata al 112 di una donna italiana sulla cinquantina, che ha riferito di essere stata picchiata dal compagno, durante una lite. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dai sanitari del 118, con prognosi di venti giorni.

A Imola, sempre i Carabinieri, hanno eseguito l'ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (ex moglie e figli minori) con braccialetto elettronico, nei confronti di un cittadino albanese 36enne, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per atti persecutori. La misura cautelare, emessa dal GIP, è stata motivata dalla denuncia dell’ex moglie dell’indagato, preoccupata anche per i due figli minorenni. Ha riferito ai militari che l'ex marito la tormentava e pedinava, nonostante la fine della relazione e la sentenza di divorzio che aveva disposto l’affidamento esclusivo dei figli alla madre.