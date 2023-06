Minacce a prof di Scienze politiche: domani il caso in prefettura

Le indagini proseguono, ma intanto domani mattina la prefettura ha messo in calendario una riunione per valutare misure di protezione nei confronti di Francesca Rescigno, prof 56enne di scienze politiche, minacciata nei giorni scorsi con una lettera intimidatoria e macabra, con una zampa di animale al suo interno.

Il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza valuterà infatti se e che tipo di attenzione rivolgere al caso, mentre sul fronte delle indagini si continua a lavorare per risalire all'identità dell'autore. Pochi sono gli elementi in mano a chi indaga, anche dal punto di vista tecnologico. Difficilmente infatti si potranno utilizzare telecamere per verificare chi possa avere imbucato nel box di Rescigno -una buchetta nel corridoio utilizzata per consegnare lavori accademici e tesi- dal momento con non vi sono dispositivi all'interno del corridoio e che anche quelli esterni risultano pochi e fuori uso.

Qualcosa di più potrebbe venire fuori da una serie di audit che stanno venendo condotti in queste ore all'interno del dipartimento, diventato sede di tensioni continue e crescenti proprio in natura di questo concorso per un ruolo da ordinario bandito nei mesi scorsi, e a cui Rescigno aveva partecipato, non risultando poi tra le vincitrici.

Il racconto della docente

“Care amiche ed amici, questa brutta storia si è verificata martedì ma non ho voluto dire nulla perché era in corso una procedura concorsuale nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dove lavoro da oltre 20 anni”, ha scritto la docente sul social. “Naturalmente ho informato, come suggerito dalla Digos, i vertici di Dipartimento, della Università, la nostra decana e la Presidente dell'associazione docenti universitarie donne. Nessun segnale, nessun comunicato ufficiale, come se nulla fosse avvenuto”, spiega Rescigno nel post. “Ho atteso e il concorso si è concluso venerdì senza che nessuno possa accusarmi di aver voluto influenzarlo con questa vicenda e io ho ‘naturalmente’ perso”, continua la professoressa dell’Università di Bologna. Che conclude così il suo post: “Sono una 'piantagrane' questo è stato detto di me, probabilmente è vero e mi occupo di donne, empowerment, diritti animali, migranti, religione e laicità...insomma temi scomodi di cui tutti si riempiono la bocca ma che nessuno vuole davvero dissodare. Ora posso finalmente rendere pubblico quanto mi è accaduto. Ognuno tragga le sue conclusioni, io non sono un giudice, ma a 56 anni due o tre cosette le ho imparate”.