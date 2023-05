Minacce a Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto: "Procedo con le denunce"

L'ultima l'avrebbe ricevuta il 10 maggio, ma non sarebbe la prima lettera di minacce: "Anche telefonate. Sono arrivate dopo che abbiamo spiegato perché che non avremmo invitato La Russa a parlare a Monte Sole" racconta all'Ansa "Non avevo finora sporto denuncia e li avevo ignorati. Dopo quest'ultima però procederò con le denunce".

Sul palco del 25 aprile non è salito, anche perchè non invitato, nessun esponente della maggioranza di Governo: "Chi viene qui deve difendere il 25 aprile e l'antifascismo", aveva detto la sindaca PD di Marzabotto Valentina Cuppi.

L'ultima missiva è firmata da un "nazifascista da sempre e da generazioni", condita da volgarità e - in verità - anche deliri e ingredienti classici, Mussolini, gli immigrati, i giudici e così via.

"E' un problema per tutti che ci sia ancora chi si definisce nazifascista e minaccia - argomenta -: abbiamo in Italia l'unico giornalista sotto scorta per minacce neonazifasciste, Paolo Berizzi, e con Anpi - continua Cuppi - da tempo chiediamo, senza esito, che vengano sciolte le formazioni che si rifanno a nazismo e fascismo".

"Quando diciamo che il fascismo non è un'opinione ma un crimine ci riferiamo a questo. Lettera con minacce ad una sindaca perché antifascista - scrive l'Anpi di Marzabotto - Questo il clima che si respira nel nostro paese. Ma noi non ci arrendiamo".

"Massima e appassionata solidarietà alla Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi per la lettera piena di insulti e minacce fasciste a lei indirizzata. Le autorità competenti individuino immediatamente l'autore di questa vergogna e assumano tutti i provvedimenti del caso. Il fascismo non deve avere cittadinanza in questo Paese", scrive in una nota l'Anpi nazionale.

"Solidarietà, affetto e vicinanza a Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, per ciò che rappresenta e per la combattente antifascista che da sempre è. Una donna delle istituzioni, una politica appassionata da sempre in prima fila nel coltivare memoria e nel battersi contro le diseguaglianze. Per lei, per noi, l’antifascismo è questo: la liberazione dal ricatto, da ogni ricatto. Le minacce e gli insulti di sedicenti nazifascisti non fermeranno né lei né noi”. Così Marco Furfaro, deputato Pd e componente della segreteria nazionale Dem.