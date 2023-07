"Preparati la bara", lettera e minacce al sindaco di Baricella

Brutte giornate per Omar Mattioli che ha ricevuto una missiva con minacce di morte. "Preparati la bara che presto ti faremo fuori".

"Esprimo profonda solidarietà al sindaco di Baricella Omar Mattioli e alla sua famiglia per le pensatissime minacce ricevute in questi giorni - ha commentato il sindaco metropolitano Matteo Lepore - Nessuna dinamica politica, nessuno scontro deve mai portare a episodi del genere. Siamo fiduciosi sull’operato delle forze dell’ordine perché questo gesto trovi un responsabile. Come Città metropolitana siamo a fianco del sindaco Mattioli per le scelte importanti che sta affrontando". Il primo cittadino ha denunciato l'episodio ai Carabinieri.

"Tutta la mia solidarietà a Omar Mattioli Sindaco di Baricella per le minacce che ha ricevuto - scrive il deputato PD Andrea De Maria - Tutto il mio sostegno per il suo impegno appassionato e competente nelle istituzioni e per i cittadini. Auspico che i responsabili di questo atto grave ed inaccettabile siano individuati e perseguiti".

Siamo profondamente sconcertati nell’apprendere della lettera anonima di minaccia ricevuta dal Sindaco di Barricella, Omar Mattioli. A lui e alla sua famiglia tutta la vicinanza e la solidarietà del Partito Democratico di Bologna.

"Condanniamo fermamente questo atto di intimidazione che mette a rischio la sicurezza e il benessere di un rappresentante elettivo impegnato a servire la comunità - ha scritto in una nota la segreteria del PD cittadino Federica Mazzoni - Omar Mattioli è un Sindaco impegnato nel migliorare la qualità della vita dei cittadini di Baricella. Ha dimostrato una straordinaria dedizione al servizio pubblico, lavorando instancabilmente per il progresso e il benessere del proprio comune.

Minacce anonime sono inaccettabili in una società democratica e pluralistica. Come PD di Bologna siamo impegnati nella promozione di una cultura di rispetto, dialogo e coesione sociale, in cui ogni individuo possa esercitare il proprio ruolo pubblico senza timori o intimidazioni.

Siamo fiduciosi che le indagini delle forze dell’ordine intervenute tempestivamente faranno luce sull'origine di questa minaccia.

In questi momenti difficili, dobbiamo essere uniti come comunità e sostenere il Sindaco Mattioli e il bene di Baricella. Lavoriamo insieme per respingere l'intimidazione e promuovere valori fondamentali come la solidarietà, la libertà e la giustizia".

Nelle ultime settimane, i baricellesi hanno organizzato diverse proteste contro il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta che sarebbe stato imposto dal Comune.