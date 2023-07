Dopo le minacce, il sindaco di Baricella sotto protezione

E' stata disposta l protezione personale per Omar Mattioli. Il sindaco di Baricella che aveva ricevuto con una lettera di minacce ("Preparati la bara che presto ti faremo fuori") oggi ha riferito in prefettura.

Il Prefetto di Bologna, Attilio Visconti, che ha tenuto un incontro con i rappresentanti delle Forze di Polizia, ha esaminato la situazione di esposizione a rischio di Mattioli che aveva sporto denuncia ai Carabinieri.

Il sindaco, presente all’incontro, ha riferito i dettagli sulla vicenda, mentre le Forze di Polizia hanno confermato che al momento sono in corso indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Sulla base della disamina e del parere delle Forze di Polizia, il Prefetto ha disposto l’adozione di una adeguata misura di protezione personale a tutela.

Nei giorni scorsi la protezione era scattata per la professoressa Francesca Rescigno che aveva ricevuto una lettera con dentro una zampa di animale.

Il messaggio di Lepore

"Esprimo profonda solidarietà al sindaco di Baricella Omar Mattioli e alla sua famiglia per le pensatissime minacce ricevute in questi giorni - ha commentato il sindaco metropolitano Matteo Lepore - Nessuna dinamica politica, nessuno scontro deve mai portare a episodi del genere. Siamo fiduciosi sull’operato delle forze dell’ordine perché questo gesto trovi un responsabile. Come Città metropolitana siamo a fianco del sindaco Mattioli per le scelte importanti che sta affrontando". Il primo cittadino ha denunciato l'episodio ai Carabinieri.