Attiva Codice rosso per minacce e stalking: 43 in manette

Un uomo di 43 anni, di origine straniera, è stato arrestato nella notte tra il 13 e il 14 dicembre in seguito alle gravi molestie perpetrate nei confronti della ex compagna. L’uomo è ora accusato di stalking e minacce aggravate.

L’arresto è avvenuto dopo l’ennesima segnalazione della donna, che ha visto arrivare l’uomo sotto la propria abitazione minacciando lei e il figlio minore, cercando di entrare all’interno dell’appartamento. L’aggressività dell’uomo, come scrive la Questura in una nota, è continuata “anche durante l'arresto, con continui tentativi di scontro fisico e minacce rivolte agli agenti. Dopo il trasporto presso i locali della Questura, l'uomo ha manifestato comportamenti aggressivi e ha rifiutato di collaborare durante la perquisizione”.

La donna ha raccontato che gli episodi di violenza erano iniziati da tempo, diventando sempre più gravi con il passare dei mesi: per questo, per lei è stato attivato il Codice rosso, il protocollo di intervento rapido da attivare in casi di violenza di genere. Il 43enne, specifica la polizia, era già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza domestica nei confronti di un’altra donna.