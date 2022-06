Minacce e violenza sulla madre, figlio finisce in manette

E’ stato nuovamente arrestato dai Carabinieri, il 50enne italiano che il 14 maggio scorso era finito in manette per aver aggredito la madre.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, dopo aver trascorso la notte in carcere, l'uomo era stato rimesso in libertà col divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla mamma. Nonostante il provvedimento che il Tribunale di Bologna aveva emesso nei suoi confronti, il 50enne in più circostanze si sarebbe presentato a casa della madre, sempre visibilmente ubriaco e con la pretesa vivere lì. L’altra sera la donna, stremata e impaurita dall’atteggiamento del figlio che vrebbe preteso dei soldi dietro a minacce varie, ha chiamato i Carabinieri . Giunti sul posto, i militari hanno arrestato in flagranza di reato l’uomo, già indagato per maltrattamenti verso i familiari, per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 50enne è stato tradotto in carcere dai Carabinieri.