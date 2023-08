“Il pranzo non è buono”: 18enne minaccia cuoca con un coltello

Un giovane di 18 anni, di origine tunisina, è stato arrestato per l’aggravarsi di una misura cautelare da cui era stato colpito, quando ancora era minorenne, per reati di droga.

Il ragazzo era stato collocato in comunità nel Centro di Giustizia Minorile di Bologna lo scorso 31 marzo, quando ancora era minorenne, in seguito ad un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano. Lo scorso 7 agosto il giovane, nel frattempo diventato maggiorenne, si è però reso protagonista di uno spiacevole episodio, minacciando con un coltello una dipendente della mensa della comunità perché, secondo quanto riportato dai Carabinieri, non aveva gradito la qualità del pranzo che gli era stato somministrato.

In seguito alla sua condotta, la pena del ragazzo è stata inasprita e l’Autorità Giudiziaria ha sostituito la precedente misura del collocamento in comunità con la custodia in un istituto penale minorile per la durata di un mese.