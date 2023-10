Caos in via Zacconi: 50enne minaccia i sanitari con un coltello, i Carabinieri lo fermano

Caos in via Ermete Zacconi, in zona San Donato: attorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 20 ottobre, un uomo sulla cinquantina, italiano, ha minacciato con un coltello i sanitari del 118 che erano arrivati sul posto proprio per soccorrerlo.

L’uomo, come scrive Il Resto del Carlino, era visibilmente agitato e per placarlo sono dovute intervenire diverse pattuglie dei Carabinieri. Una volta immobilizzato, i militari hanno sequestrato il coltello all’uomo, che è stato poi denunciato per porto d’armi e affidato al 118 per un consulto psicologico.