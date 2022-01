Minaccia di incendiare un casolare: 28enne arrestata a Budrio

Ha minacciato di incendiare un casolare e infine è stata arrestata dai Carabinieri. E' accaduto l’altra notte, quando i militari di Budrio e di Molinella sono intervenuti in via Passo Pecore e hanno individuato una donna che si era nascosta dietro al fienile. Dapprima, vistosi scoperta, ha iniziato a minacciarli e a riprenderli con lo smartphone, poi ha opposto resistenza, alla fine è stata accompagnata in caserma e arrestata.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la giovane, cittadina bulgara 28enne, con precedenti di polizia, avrebbe agito per attirare l’attenzione: quando lavorava come badante lo stesso casolare fu danneggiato dalle fiamme e dichiarato inagibile. Nell’occasione, fu ritenuta responsabile d’incendio colposo.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la donna è stata tradotta in camera di sicurezza, in attesa del Giudizio direttissimo, previsto per la giornata odierna.