A 18 anni minaccia la madre con il coltello: lei chiama il carabinieri

Non si tratterebbe del primo episodio in quella casa, ma ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno eseguito un allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti di un ragazzo, appena maggiorenne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

I militari sono arrivati, quando una donna ha chiesto aiuto al 112 e all’arrivo dei militari ha riferito che il figlio, abituato a maltrattarla, l’aveva minacciata perché non aveva terminato le faccende domestiche, tra cui la pulizia dei bisogni del loro cagnolino. Il figlio, da poco maggiorenne, ha preso un coltello e l'ha afferrata per il collo.

Chiariti i fatti, i carabinieri, autorizzati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno messo in atto il dispositivo previsto dall’Art. 384 bis del Codice di procedura penale, ossia "l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa".