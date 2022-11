Minaccia i passanti con un bastone: in manette l'uomo mascherato

Un incrocio tra un "drugo" di Arancia meccanica e Michael Myers di "Halloween" che si aggira a mezzogiorno in via Serlio, fino a quando i passanti non hanno chiamato il 113.

Le volanti, arrivate sul posto, hanno fermato l'uomo con una maschera bianca e in mano un bastone in via della Quercia mentre tentava di danneggiare le auto in sosta e minacciava i passanti. Lo hanno individuato in mezzo alla strada.

Si tratta di un cittadino gambiano di 32 anni, alterato da alcol o droghe, che ha reagito anche al controllo, così gli agenti lo hanno bloccato con l'utilizzo del taser.

In tasca all'uomo sono stati trovati un coltello una bomboletta di spray al peperoncino. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi, quali la lame e il bastone. Ora è in carcere.