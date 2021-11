Minaccia la vicina con la motosega: lei rincorsa dentro al condominio

Ha minacciato la vicina con una motosega elettrica, rincorrendola e poi danneggiando l'ascensore del condominio nel quale entrambi risiedono. E' successo al Pilastro, dove la Polizia nel pomeriggio di ieri ha denunciato un uomo di 33 anni. Secondo quanto riferito dalla donna, per futili motivi, lui avrebbe incrociato lei dopo essere uscito dalla sua abitazione, con l'elettroutensile a cinghia dentata in mano.

La donna a questo punto si è barricata in casa, chiamando la polizia. Lui è stato fermato dagli agenti e subito perquisito: in suo possesso anche un coltello. Portato in ospedale per gli accertamenti del caso, già il 34enne era conosciuto per problemi psichiatrici. Dopo gli accertamenti, a carico dell'uomo è scattata una denuncia per minacce gravi e aggravate, danneggiamento e porto d'armi o oggetti atti a offendere.