Minacciava di "ammazzare i vicini" e mandare "un pacco bomba in Procura": arrestato (ma per spaccio)

“Vi ammazzo tutti, prendo la pistola e vi sparo. E se fanno indagini dalla Procura gli mandiamo un pacco bomba”. Così un 27enne aveva minacciato la sua vicina di casa a Zola Predosa durante l’ultimo litigio. Frasi che avevano preoccupato la donna, che aveva così chiamato i carabinieri. Quando sono entrati in casa del giovane per una perquisizione disposta dall’autorità giudiziaria, i militari non hanno trovato armi o esplosivi ma oltre un chilo di hashish e tutto il necessario per il confezionamento e lo spaccio della droga.

L’indagine per minacce aggravate, fatta partire dal pm, si è così trasformata nell’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il giovane, disoccupato e con precedenti penali, nascondeva in casa undici panetti di hashish, quattro bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, una serra in fase di allestimento e un rilevatore gps. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 27enne è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida prevista con giudizio direttissimo.