Pugni in faccia alla compagna, davanti alla figlia piccola: 46enne allontanato da casa

Un uomo di 46 anni è stato allontanato dalla casa familiare dai carabinieri di Molinella, in un comune limitrofo della Bassa bolognese. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, nasce dalla querela di una donna di 32 anni, compagna dell’indagato, che lo scorso febbraio si è rivolta ai Carabinieri per raccontare una serie di vicende familiari che la stavano spaventando.

In particolare, la donna ha riferito che le cose erano precipitate da circa un anno. Oggetto di aggressioni verbali (offese e minacce) e fisiche da parte del compagno, lei era sempre stata restìa a denunciarlo, dato che aveva paura che lui potesse vendicarsi. Inoltre, a poter risentire dei risvolti avrebbe potuto essere anche la bimba piccola, nata da entrambi pochi anni prima.

Alla fine la 32enne è riuscita a denunciare l'ormai ex compagno, ripercorrendo in sede di denuncia tutte le angherie e le botte subite. Tra le aggressioni fisiche, la madre della piccola ha descritto in particolare un episodio risalente all'agosto 2022. In occasione di una vacanza estiva a Trento, mentre si trovava in auto col compagno alla guida e la bambina a bordo, durante il viaggio ci fu l’ennesima discussione.

Al culmine del litigio il 46enne secondo la denuncia le sferrò alla donna un pugno al volto, provocandole secondo quanto poi riportato nel referto medico una “frattura orbitale sinistra e ossa naso destra”, diagnosticata dai sanitari del 118 che la visitarono, giudicandola guaribile in 20 giorni.

Spaventata dal carattere vendicativo del 46enne e per proteggere la figlia, la donna scagionò il compagno, dichiarando ai sanitari di essere stata aggredita per strada da uno sconosciuto. Ora però in sede di denunciale accuse all'ex compagno sono state formalizzate. Rintracciato a casa dai Carabinieri, il 46enne è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice, mentre la donna e la figlia sono state collocate in una struttura protetta.