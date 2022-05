Truffa da 50mila euro a Minerbio: "Banda organizzata, agiscono così"

Un profilo social falso e una rete di prestanome internazionale con la quale disperdere il denaro raccolto. Con questi mezzi un gruppo di sedici persone è riuscito a sottrarre a una donna, cittadina residente a Minerbio, ben 50mila euro. A riportarlo è la polizia locale del piccolo comune della Bassa.

In tutto sono stati sedici i membri di un presunto gruppo, ognuno individuato e denunciato. Gli accertamenti bancari, scrivono i fischietti, hanno consentito "di risalire a 16 persone, tra francesi e cittadini della Costa d'avorio, residenti in Europa, che sono stati denunciati in concorso per la truffa a danno di una minerbiese. Si tratta di un'organizzazione in grado di muovere decine di migliaia di euro, proventi delle truffe, sui conti in oltre cinque paesi europei, attraverso una rete di prestanome utilizzati per nascondere le proprie tracce".

La sindaca Bonori: "Per truffe armi sottili, che sfruttano le debolezze"

"Le truffe online ci mettono davanti a una nuova criminalità, che usa armi sottili e che soprattutto cerca di insidiarsi nella vita delle persone sfruttando le loro debolezze" è il commento della sindaca Roberta Bonori, che aggiunge: "Non bisogna giudicare fragili, credulone o ingenue le persone che cadono nella rete di un manipolatore online. A queste lusinghe possono cedere tutti, al di là dell’intelligenza e della capacità di discernere".