Liceo Minghetti occupato (almeno) fino a sabato, ma l'assemblea è spaccata

Con 510 voti a favore e 450 contro è passata questa mattina la mozione che ha portato gli studenti del liceo MInghetti a occupare i locali di via Nazario Sauro. A certificare lo stop alle lezioni, anche nelle sedi succursali, è una nota dello stesso liceo sul sito istituzionale.

Un voto, quello sull’occupazione, arrivato dopo una mattina di assemblea degli studenti, molto partecipata, ma la cui composizione si è vista spaccata dalla decisione di occupare o meno. Abbastanza limitato infatti il margine dei pro-occupazione, che ora avranno l'onere di portare avanti la protesta -seppur attraverso una azione al limite della legalità- nel modo più costruttivo possibile.

"Siamo giunti alla decisione di occupare la nostra scuola per non rimanere indifferenti davanti alla situazione di crisi del nostro paese" chiosa il collettivo in una nota sui social, che adduce le motivazioni della protesta. "La legittimazione del fascismo da parte delle istituzioni, il disagio psicologico crescente causato da un sistema marcio che provoca un tentato suicidio al giorno, la figura dei docenti sempre più svalutata e soggetta a anni di precariato e salari da fame, i progetti di educazione civica e sessuale con un riscontro inefficace, il Pcto (ex alternanza scuola-lavoro, ndr) che l'anno scorso ha causato più di 3 morti tra i nostri compagni e il definanziamento della scuola per compensare i costi della guerra sono solo alcuni dei punti di questo sistema a cui abbiamo deciso di opporci".