Nuovo Governo, Meloni potrebbe accettare senza riserva. Nel toto-ministri Anna Maria Bernini

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alle 16:30 torna al Quirinale dove con ogni probabilità il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le conferirà l'incarico di formare un nuovo Governo.

A quel punto la futura presidente del consiglio potrebbe accettare senza riserva, ovvero con la lista dei ministri in tasca. Senza dunque quelle consultazioni che i suoi predecessori hanno svolto prima di accettare l'incarico.

Tra i nomi papabili, già da settimane nel toto-ministri, anche quello di Anna Maria Bernini, bolognese, in corsa per la Pubblica amministrazione o l'Istruzione.

Le consultazioni

Rapido, rapidissimo, appena 7-8 minuti. Tanto è durato l'incontro tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la coalizione del centrodestra salita al Quirinale nell'ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Sono state le consultazioni più brevi di sempre.

Incontri e toto-ministri

Come riporta Today, ci sono però ancora delle caselle da riempire per la formazione del Governo. In particolare, secondo fonti autorevoli, non sarebbe stato ancora risolto il nodo della giustizia, con Berlusconi pronto a non fare sconti sulla sua preferenza per Maria Elisabetta Alberti Casellati, in antitesi alla volontà di Meloni per l’ex Pm Carlo Nordio.

Sembra invece blindato Antonio Tajani, ancora in imbarazzo per le uscite del suo leader in ambito di politica estera. Anche perché, se le posizioni di Berlusconi sono condivise anche dal partito, come testimoniato dall’applauso registrato nell’audio diffuso da La Presse, allora Meloni ha un problema. "Pronti a risollevare l’Italia" dunque? A partire forse sì. Sul resto tutto è ancora possibile.