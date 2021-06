Il ministro del Lavoro Andrea Orlando visita la Marchesini Group a Pianoro

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha fatto visita all'Headquarters Marchesini Group a Pianoro, accompagnato dal governatore Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. La tappa in occasione della visita in Emilia-Romagna per la firma del Protocollo d'intesa fra regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali su formazione e occupazione.

Ad accogliere il minsitro il presidente della Marchesini Group Maurizio Marchesini, l’amministratore delegato Pietro Cassani, il direttore industriale Marco Marchesini e la direttrice delle Risorse Umane Valentina Marchesini, che lo hanno poi accompagnato all’interno degli stabilimenti produttivi. Nel corso della visita il ministro Orlando ha osservato da vicino il funzionamento di una linea per il packaging secondario dei vaccini analoga a quella venduta al cliente russo Biocad per la produzione del siero anti-Covid Sputnik V, e altre due linee per il confezionamento di lenti a contatto e di un farmaco anti-asma per via inalatoria.



Il tour si è concluso con il ministro Orlando che ha incontrato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda e i sindacati. “Marchesini Group è una realtà interessante - ha dichiarato Orlando, così come spiega una nota dell'azienda - Ho apprezzato la capacità di reclutamento e il coinvolgimento dell’Università e di tutto il sistema formativo nell’affrontare le nuove sfide che ci attendono. Dal confronto e dalla condivisione degli obiettivi nascono sinergie per creare occupazione e opportunità interessanti. Un esempio del così detto modello Emilia che penso vada salvaguardato ed esteso, dove possibile, a tutto il territorio nazionale”.

Foto: Marchesini Group