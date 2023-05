Maltempo, Piantedosi: "L'Emilia-Romagna saprà rialzarsi"

La gravità della situazione emerge tutta dalle parole utilizzate dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arrivato oggi in Emilila-Romagna per rendersi conto di persona di quel che sta accadendo. Non è il momento ora di pensare ai danni subiti o alla futura ricostruzione di case, ponti e strade danneggiati dalla pioggia torrenziale che sta cadendo senza sosta in regione, perché la "priorità è quella di salvare le vite umane", ha spiegato Piantedosi. In regione sono otto le persone morte a causa del maltempo (una a San Lazzaro), circa 10 mila gli sfollati di cui 3 mila a Bologna. L'Emilia-Romagna sta vicendo una "situazione veramente eccezionale", ma i suoi cittadini, ha spiegato il ministro, devono "avere fiducia nello Stato, nella Regione, nelle istituzioni repubblicane che sono vicine, pur in un momento di grande difficoltà". Anche il Governo, ha assicurato Pianteodis, "farà la sua parte, la farà fino in fondo e sappiamo che la farà nei confronti di una popolazione che ha grandi tradizioni di resilienza e capacità di rialzarsi".

Il summit con la Protezione Civile

Soccorrere tutti i cittadini alluvionati, nient'altro c'è in programma in queste disperate ore nell'agenda delle istituzioni impegnate a vario titolo e senza sosta da Bologna alla Romagna. "Poi verranno la conta dei danni, la ripartenza e la ricostruzione", condivide il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che con Pianteodosi, la vice presidente della Regione Irene Priolo e il il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami hanno fatto il punto della situazione nella sede della Protezione Civile a Bologna. Massima concentrazione quindi sugli interventi di salvataggio in corso in questo momento, anche perché si tratta di una "complicata operazione", ha ammesso Piantedosi (che in giornata ha fatto un sopralluogo nelle zone più colpite). Molti di questi Comuni "sono proprio sott'acqua" e in alcuni casi interessati "da distacchi dell'energia elettrica e difficoltà di comunicazione".

Bonaccini: "L'Emilia-Romagna è ferita ma si rialzerà"

"Siamo di fronte a un altro terremoto, non ho imbarazzo a usare queste parole", ha detto Bonaccini, a pochi giorni dall'anniversario del sisma che nel 2012 sconvolse la regione. A 11 anni di distanza l'Emilia-Romagna si trova ancora piegata in due, costretta a contare nuove vittime e altri pesanti danni sul suo territorio. Nelle ultime 24 ore, ha sottolineato Bonaccini, "sono caduti addirittura 300 millimetri di acqua". Troppi per un terreno che, non assorbendo "più nulla", fa riversare tutto sui fiumi che a loro volta "non riescono a scaricare in mare, anzi il mare li ingrossa a causa delle mareggiate". Una situazione "durissima" per l'Emilia-Romagna, ammette Bonaccini, contattato in queste ore dalla premier Giorgia Meloni (collegata dal Giappone), da diversi ministri e, a pochi giorni di distanza dalla prima telefonata, anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al momento sono 600 i vigili del fuoco da tutta Italia impegnati in Emilia-Romagna, oltre a elicotteri, anfibi, mezzi speciali, l'Esercito, tutte le Forze dell'ordine e le Prefetture e il sistema di Protezione civile, ma nonostante questo impiego di forze in campo, Bonaccini ha chiesto al governo "ulteriori sforzi" per aiutare "un'Emilia-Romagna ferita" ma che "si rialzerà".

Un conto corrente ad hoc per l'alluvione

Nelle prossime ore, ha anticipato Bonaccini, verrà attivato "un conto corrente dedicato per raccogliere contributi economici", da parte di chi vorrà dare una mano a ricostruire. La decisione, spiega Bonaccini, nasce dal fatto che "tante persone ci stanno chiedendo come possono offrire un contributo, anche economico", e per questo verrà aperto un conto corrente ad hoc, come già avvenne "dopo il terremoto del 2012".