Un minore nella sala scommesse: il questore la chiude

Le segnalazioni che parlavano di minori nella sala scommesse sono risultate veritiere e senza indugi il Questore ha fatto mettere i sigilli.

La Polizia amministrativa ha controllato l'11 febbraio una sala scommesse in via Paolo Nanni Costa, in zona Santa Viola. All'interno, mentre osservava attentamente il monitor che riporta i risultati e le quotazioni, hanno identificato un ragazzo del 2006.

Dopo l'informativa, il Questore, in base all'articolo 100 del Tulps - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ne ha sospeso la licenza, ovvero la sala è stata chiusa per 15 giorni dagli agenti della Polizia di Stato e Locale.

Il regolamento prevede infatti che sia l’esercente a dover accertare che il divieto di gioco sia rispettato dai minorenni anche chiedendo un documento, inoltre nella sala devono essere esposto i cartelli di divieto.

Nei giorni scorsi a chiudere è stato un locale notturno che impiegava il disc jockey e il vigilante in nero, senza contratto di lavoro. Stessa sorte per un ristorante trasformato in discoteca, senza permessi.