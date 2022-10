Minorenne e senza patente sfreccia su scooter rubato: ma ci sono i carabinieri

I Carabinieri di San Lazzaro di Savena hanno denunciato un 17enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Alle ore 10:50 di sabato scorso, i Carabinieri,passando in via Fornace, a San Lazzaro, hanno intimato l’alt al conducente di uno scooter con un passeggero a bordo, ma alla vista dei militari, i due sono scesi dal veicolo e sono fuggiti.

Il conducente, 17enne, nato a Bologna, è stato raggiunto e fermato dai Carabinieri, mentre il passeggero è fuggito. Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno rilevato che lo scooter, un Honda SH 150, intestato a un giovane residente in zona, era stato rubato poco prima e il proprietario non aveva sporto la denuncia poiché non se ne era accorto.

Il 17enne, accompagnato in caserma e in seguito affidato alla madre, è stato denunciato per ricettazione, resistenza a un pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere perché deteneva un paio di forbici nella tasca dei pantaloni. Il 17enne dovrà rispondere anche di guida senza patente.