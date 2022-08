"Voglio uscire da solo": 12enne trovato di sera davanti al bar

E' affidato in una comunità per minori non accompagnati il 12enne rintracciato dai carabinieri, dopo l'allontanamento.

L'allarme è stato dato martedì pomeriggio dagli operatori della struttura che non trovavano il ragazzino, così sono stati diramati l'allarme e la foto.

I carabinieri, in transito a Castel San Pietro Terme, lo hanno riconosciuto in serata, poco prima delle 22, davanti a un bar e lo hanno riaccompagnato nella comunità. "Sono stanco di essere sempre accompagnato, voglio uscire anche da solo". Così avrebbe motivato il 12enne, italiano nato a Bologna, la sua fuga.

A luglio scorso, due bambini di 5 e 6 anni avevano lasciato l'asilo ed erano tornati a casa dalle loro mamme.