Minorenne in manette per spaccio di cocaina

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Compagnia Bologna Centro.

Il giovane è stato trovato in flagranza di reato ai militari che erano giunti nella zona di via Riva di Reno, nel pomeriggio dell’11 ottobre, in seguito ad una segnalazione di un gruppo di residenti. Il 17enne è stato trovato mentre cedeva dello stupefacente ad un 45enne che lo aveva fatto salire nella propria auto. L’automobilista è stato segnalato alla Prefettura mentre per il ragazzo è stata disposta la perquisizione personale e domiciliare. In tasca del giovane sono stati trovati 22,6 grammi di cocaina divisi in dosi, mentre nell’abitazione i Carabinieri hanno trovato oltre 140 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale plastico per il confezionamento della droga, un frammento di hashish e oltre 9mila euro in contanti.

Il 17enne è stato quindi portato in un istituto penale per minorenni e, lo scorso 13 ottobre, il Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna ha convalidato l’arresto. Per lui è stata disposta la misura cautelare della custodia.