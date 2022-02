Scappa dalla comunità di minori perché vuole rimpatriare: 15enne ritrovato dopo 4 giorni a Milano

Si era allontanato dalla struttura per minorenni di Castel Maggiore che lo ospitava lo scorso 20 febbraio con l'obiettivo di raggiungere il consolato del Bangladesh a Milano e poter così chiedere di avviare le pratiche per tornare nel suo Paese. Il ragazzino, dopo l'allarme, è stato alla fine ritrovato proprio nel capoluogo lombardo dai Carabinieri, che hanno lavorato in modo congiunto dalle due città. Fondamentale la collaborazione di alcuni coetanei che hanno descritto agli uomini dell'Arma l'intento del 15enne, ora tornato nel bolognese.