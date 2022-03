Minore violentata in disco e filmata col telefonino. Condanna a 6 anni per un 29enne

Si è concluso con una sentenza di condanna per violenza sessuale di gruppo il processo a carico di un 29enne originario del Mali ritenuto dal Tribunale di Modena responsabile di violenza sessuale di gruppo ai danni di una minorenne bolognese. La ragazzina sarebbe stata abusata dallo straniero in una discoteca del modenese, nel 2019, mentre l'atto sessuale veniva filmato da un terzo soggetto, minorenne. Sul coinvolgimento di quest'ultimo si pronuncerà invece il Tribunale dei minori di Bologna. A ricostruire la vicenda ModenaToday

La violenza sessuale e il filmato con lo smartphone

Era il primo di giugno di tre anni fa, quando la vittima aveva partecipato ad una serata danzante organizzata per celebrare la fine dell'anno scolastico insieme agli amici. Secondo quanto le indagini hanno poi ricostruito, la ragazzina era stata in un primo momento avvicinata da un coetaneo che l'avrebbe condotta in una zona buia, lontana dalla frenesia della pista. Qui i due erano stati raggiunti da un terzo soggetto - ovvero il giovane maliano, allora 26enne - sarebbe stato lui a forzare la minorenne ad un rapporto orale mentre l'altro ragazzo, smartphone alla mano, avrebbe filmato tutta la scena. Nessuno, sul momento, si sarebbe accorto di nulla, complici le grandi dimensioni del locale.

Paura per la divulgazione in rete del video

La giovane aveva in un primo momento aveva preferito tacere l'accaduto perchè terrorizzata dal fatto che i due aggressori potessero diffondere online il video girato con il telefonino. Si era così chiusa nel proprio dramma fino a che, sette mesi, ha preso coraggio e si è recata dalle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.

La condanna e l'imputato irreperibile

Aperta l'indagine, si è così aperto un procedimento penale. Ieri il responso per il somalo, che ha portato alla condanna a 6 anni di carcere per il maliano. Ad assistere all'udienza in aula, però, c'era solo l'avvocato difensore d'ufficio: l'imputato, infatti, risulta irreperibile dall'inizio del processo.