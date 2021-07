Minori non accompagnati, il sindacato di polizia: "Creare un ufficio ad hoc in stazione"

"Anche nei giorni scorsi si sono verificati episodi, con minori che sono stati 'ospitati' negli uffici della Polfer per molte ore in attesa del colloquio e, addirittura, il colloquio stesso sarebbe avvenuto nei medesimi ambienti".

Lo scrive in una nota a firma del segretario provinciale, Tonino Guglielmi, il Sap - Sindacato Autonomo di Polizia -, che chiede una gestione coordinata dei minori non accompagnati che sovente si presentano o vengono rintracciati nei pressi della stazione di Bologna Centrale dal personale della Polfer".

Guglielmi fa sapere che già nell'aprile 2018 vi era stato un incontro con l'allora Prefetto di Bologna "per rappresentargli varie problematiche e per la Polfer, una delle principali, riguardava proprio la questione dei minori".

Il Sap aveva dunque ottenuto di individuare una struttura "verosimilmente all'interno dell'area della stessa stazione ferroviaria, affinché venisse creato un ufficio 'ad hoc' , con personale disponibile" nel quale tenere colloqui protetti da parte di incaricati dei servizi sociali del Comune di Bologna "lasciando, pertanto, in carico al personale della Polfer esclusivamente le prime incombenze legate all'identificazione senza dover ospitare per tempi molto lunghi (anche ore) i minori negli uffici di Polizia che non sono di certo un idoneo ambiente protetto ed accogliente".

Ad oggi, purtroppo, denuncia il Sap mentre continuano le difficoltà e i disagi in tale ambito "non ci risulta che la situazione sia in alcun modo cambiata. Anche nei giorni scorsi si sono verificati episodi analoghi, con minori che sono stati 'ospitati' negli uffici della Polfer per molte ore in attesa del colloquio e, addirittura, il

colloquio stesso sarebbe avvenuto nei medesimi ambienti".

