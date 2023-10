Minore abbandonato in Italia: costretto a dormire al parco per giorni, chiede aiuto ai militari

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno prestato soccorso a un 15enne albanese che si era presentato in caserma chiedendo aiuto. È successo alle ore 19:00 del 24 ottobre 2023, quando l’adolescente che non parla la lingua italiana, si è presentato ai militari di via Leonetto Cipriani. Con l'ausilio del servizio di traduzione automatica multilingue il giovane è riuscito a comunicare ai miltari che il padre lo aveva abbandonato in Italia perché era rimasto senza soldi, dopo averlo accompagnato con un volo proveniente dall’Albania e diretto all’Aeroporto di Milano Malpensa il 19 ottobre scorso.

Il ragazzino, in buone condizioni di salute, era evidentemente spaventato perché prima di recarsi in caserma, era stato costretto a trascorrere la notte al parco, non sapendo a chi rivolgersi. A quel punto i Carabinieri, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno affidato agli assistenti del Pronto Intervento Sociale di Bologna. Il padre è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna per i reati di abbandono di minore e favoreggiamento dell’immigrazione illegale.