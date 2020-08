Moto Gp Misano, 15 tribune aperte: come comprare i biglietti

Dopo l'ok della Regione alla presenza del pubblico è partita la vendita dei biglietti per i due eventi MotoGp a Misano, il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre 2020) e il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini (18-20 settembre 2020).

L'impianto, aperto al 10% della sua capienza complessiva (10mila persone al giorno), avrà a disposizione 15 tribune con 19 accessi, parcheggi dedicati e oltre 700 steward. Per il primo weekend, le cui prevendite si avviarono a fine 2019, sono disponibili poche centinaia di biglietti per il venerdì e il sabato, mentre già sold out è la domenica.

Da giovedì 20 agosto però ogni possessore di un biglietto valido dovrà obbligatoriamente, per adempiere a quanto richiesto dalla normativa, procedere all'iscrizione per rendere nominativo il biglietto. I tagliandi dovranno essere infatti tutti resi nominativi. Nulla da fare invece per chi aveva un biglietto per i prati: "La mancanza di un posto assegnato e identificabile con un nominativo, pur in presenza della distanza fisica prevista, rende impossibile confermarne la validità. I possessori dei biglietti avranno il rimborso monetario", comunicano gli organizzatori. Per quanto riguarda il Gran Premio del 18-20 settembre, le prevendite sono attive sul canale online TicketOne".