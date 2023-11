Misure antimafia per le persone violente: 6 sorveglianze speciali in città | VIDEO

Sei misure di prevenzione sono state emesse negli ultimi giorni dal Tribunale di Bologna, su richiesta della sezione anticrimine della Polizia: si tratta della sorveglianza speciale nei confronti di cittadini considerati pericolosi, talvolta recidivi. Si tratta di una misura normata dall'articolo 14 del codice Antimafia, ovvero applicata solitamente a esponenti della criminalità organizzata.

I nuovi "sorvegliati speciali" a Bologna

Si va dal comportamento anti-sociale nell'ambito di manifestazioni sportive, ai maltrattamenti e violenze di genere fino ai furti seriali.

Un bolognese 29enne, con diversi precedenti, gia gravato da tre Daspo, e quindi all'obbligo di firma, sarà da ora obbliga a due anni di soggiorno nel Comune dfi Bologna. L'uomo, nonostante l'allontanamento dalle competizioni sportive per lancio di fumogeni, aggressione alle tifoserie avversarie e alle forze dell'ordine, ha continuato a gravitare nelle vicinanze dello stadio, nonché a partecipare agli allenamenti. "E la prima volta che viene accolta la nostra proposta - ha detto ai cronisti la dirigente dell'anticrimine Silvia Gentilini - si tratta di un recidivo che ha reiterato il comportamento violento, si tratta di uno strumento di contenimento della pericolosità sociale".

Quattro uomini, uno straniero di 48 anni e tre italiani di 40 e 39 anni, sono diventati sorvegliati speciali per maltrattamenti e violenza di genere ripetuti nei confronti di ex compagne, mentre un’altra misura, cosiddetta "generica" è stata disposta per una donna italiana di 30 anni, ladra seriale.

Le sorveglianze speciali: i numeri a Bologna

11 sono state le sorveglianze speciali accolte nel 2021 e 2022, 10 fino alla data di ieri, di cui 5 per violenze di genere, quelle del 2023.

Violenza di genere

"Le sorveglianze speciali sono strumenti più complessi per quanto riguarda la violenza di genere", ma un altra importante misura adottata sempre più di frequente è l'ammonimento: "E' un provvedimento di natura amministrativa, molto importante, soprattutto nell’ambito della violenza di genere - spiega Gentilini - deciso dal questore a seguito di un comportamento reiterato di sopraffazione,pedinamenti, appostamenti o messaggi continui - quindi anche lo stalking - la parte offesa può presentare istanza nei nostri uffici e una volta verificati i presupposti il questore emetto una sorta di 'cartellino rosso' nel case continuasse parte la denuncia di ufficio".

Gli ammonimenti i numeri a Bologna

Sono stati 39 nel 2021, 17 per violenza di genere e 22 per atti persecutori, 69 nel 2022, 39 per violenza di genere e 30 per atti persecutori, e 71, rispettivamente 31 e 41, alla data di ieri, 16 novembre 2023.

Negli ultimi anni gli ammonimenti sono aumentati, ma le forze dell'ordine non leggono il dato come negativo: "L'ammonimento è uno strumento per tutelarsi e segnalare l'autore di violenze. Abbiamo lavorato tanto per far conoscere gli strumenti esistenti - continua la dirigente -, scuole, presidi sanitari e rete - ritengo quindi che questo lavoro abbia avuto dei buoni esisti, molte donne si sono rivolte a noi. E' uno strumento celere e 'free', gratuito, perchè non necessita di tutela legale".

La sorveglianza speciale e l'ammonimento

La Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza rientra tra le Misure di Prevenzione personali ed è disposta dall’Autorità Giudiziaria su proposta del Questore della provincia nella quale il delinquente risiede o dimora stabilmente. Le Forze di polizia procedono a controllare il rispetto degli obblighi imposti al Sorvegliato.

L’ammonimento del Questore nasce con lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo, una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

In pratica, l’ammonimento consiste nell’avvertimento, rivolto dal Questore alla persona, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza. Contestualmente, l’ammonimento consente al Questore di adottare misure di ritiro di armi.

L'impegno della Polizia per il 25/11, giornata contro la violenza sulle donne

Il 24 novembre, nella sala Farnese di Palazzo d'Accursio, verrà lanciato il progetto "Di-Segni di non amore", un concorso per studenti e studentesse delle scuole medie (150) che fino all'8 marzo presenteranno disegni e opere che parlano di violenza di genere e rispetto: "E' necessario partire dall'educazione e partire sempre prima" spiega Gentilini. All'incontro sarà presente anche la Polizia Postale che interverrà per parlare dell'uso corretto dei social media.