Fantoccio Meloni a testa in giù, 12 misure cautelari per gli attivisti del Cua

Obblighi di firma e divieti di dimora. Sono le misure cautelari disposte nei confronti di 12 attivisti del Collettivo universitario autonomo (Cua). A novembre scorso, durante una protesta anti governativa, hanno appeso a testa in giù un manichino della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oltre a scritte sui muri e altri imbrattamenti, tra cui il supermercato Conad in via Indipendenza, all'Ex Monte di Pietà.

Oggi dunque le perquisizioni e le misure cautelari eseguite dalla Digos. "Un gesto di violenza inaccettabile", lo aveva definito il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, condannando l'accaduto.