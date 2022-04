Mobike parcheggiate ovunque, Fdi incalza il Comune: "Si faccia valere su contratto"

Il Comune di Bologna si attivi sul contratto di servizio dal "valore economico rilevante" e del pari eserciti "la possibilità di controllo della Amministrazione e ove vi siano inadempimenti, di intervenire nel merito".

A chiederlo sono i consiglieri di Fratelli D'Italia Francesco Sassone e Marta Evangelisti sulla ormai nota pratica scorretta del parcheggio 'selvaggio' delle Mobike. Le biciclette in sharing infatti, nonostante da tempo siano stati sviluppati piccoli incentivi economici al suo corretto riposizionamento, continuano a essere lasciate fuori dagli stalli preposti. Una pratica prevista dalla natura stessa del servizio di bike sharing, se non che in molti casi il luogo scelto per scendere dal mezzo e 'parcheggiarlo' non è affatto consono.

"Condividiamo le perplessità e il rammarico di molti cittadini -fanno sapere i consiglieri a mezzo stampa- che stanno evidenziando sulla stampa l’abbandono delle bici davanti i passi carrai, in posizioni che intralciano il transito dei pedoni o malamente gettate ovunque".

"Siamo infatti interessati a conoscere nell’interesse dei cittadini -continua la nota- rispetto alla fruibilità del servizio ed anche sotto il profilo del decoro urbano, la valutazione complessiva del servizio da parte della Amministrazione e se la stessa ne stia attuando un attento monitoraggio così da trovare gli strumenti più adeguati per renderlo nuovamente utile per la città sempre che in tal senso vi sia l’interesse di questa amministrazione".

Come gruppo, Fratelli d’Italia rende noto anche che ha interrogato l'Assessore Orioli, nel Question Time, di venerdì scorso ma "purtroppo l’Assessora non ha fornito risposta: auspichiamo che ciò avvenga in tempi rapidi, al fine di poter intervenire quanto prima" concludono i consiglieri di opposizione.