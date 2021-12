Mobili usati in vendita online: esca su noto sito di annunci, scatta la truffa

Ignara vittima presa all'amo su un noto sito di annunci, dove alcuni malintenzionati avrebbero avviato una trattativa truffaldina partita dall'annuncio di un divano in vendita. Del fatto sono ritenuti due soggetti, identificati e denunciati dai carabinieri aI termine di un’attività d’indagine iniziata nel mese di luglio e scaturita dalla denuncia di truffa on line subita da un 37enne di Monzuno. Così nei guai sono finiti un 37enne di Venezia (VE) ed un 47enne di Roma (RM), tutti e due pluripregiudicati per reati della stessa indole.

Da quanto si apprende, i due truffatori, fingendosi potenziali acquirenti di un divano messo in vendita on line sul sito “subito.it”, mediante artifici e raggiri, avrebbero indott la vittima ad effettuare due ricariche su carta postepay della somma complessiva pari a 1600,00 euro. In particolare, avrebbero fattoi andare il malcapitato presso uno sportello ATM della zona facendogli credere che, inserendo la propria carta bancomat e digitando alcuni codici segreti da loro forniti, potesse ricevere la somma pattuita per la vendita.

Il tutto si è invece rivelatio una trappola architettata appunto per indurre la vittima inconsapevole ad effettuare due pagamenti differenti sulle carte postepay dei truffatori senza ricevere alcuna somma di denaro.