Mobilità, consiglieri comunali con Salvaciclisti, sulla ciclovia del sole verso Monaco

Una delegazione di Salvaiciclisti Bologna partirà domani mattina in bici da Piazza Maggiore per raggiungere Monaco di Baviera. Ad accompagnarli per un primo tratto ci saranno Simona Larghetti, consigliera delegata della Città metropolitana alla Mobilità ciclistica e la vicesindaca di Bologna Emily Clancy.

Circa 600km in 6 giorni attraverso tre nazioni, i paesaggi della pianura padana, il Lago di Garda, la valle dell’Adige, il passo del Brennero, la valle dell’Inn, i laghi alpini Achensee e Tegernsee per poi giungere a Monaco attraverso la Perlach Forst e la ciclabile dell’Isar. Un viaggio simbolico, patrocinato dalla Città metropolitana di Bologna e dal Goethe Institut, fra due storici capoluoghi culturali e importanti crocevia stradali e ferroviari, fra nord e sud Europa.

Questo piccolo gruppo di pedalatori -si legge- si fa promotore di una terza modalità di connessione, più lenta ma più consapevole, che è quella ciclabile. È già possibile infatti viaggiare fra le due città su ciclabili di lunga percorrenza, segnalate, e separate dalla sede stradale principale. Il gruppo percorrerà inizialmente la Ciclovia del Sole-Eurovelo7 (linea 2 della Bicipolitana bolognese) che li porterà fino alla valle dell’Adige, per poi continuare lungo il tracciato della Monaco-Venezia.

"Un’opportunità per sperimentare le connessioni già esistenti e essere ambasciatori dei tratti di prossima realizzazione per il completamento dell’infrastruttura verso sud" riporta il comunicato della Città metropolitana. Oltre al tratto già pronto da Bologna fino al confine con la Lombardia, inaugurato un anno fa, la Città metropolitana di Bologna ha già finanziato la continuazione da Bologna verso la Toscana.