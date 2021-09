Morte della moglie Paola, Dodi Battaglia: "Ha lottato per 10 anni con forza e positività, sempre con il sorriso"

"Se ne è andata una bella persona, per bene, con una grande anima". Lo scrive sui social l'artista bolognese e storico chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, a pochi giorni dalla morte della moglie, Paola.

"Ho conosciuto tante persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria e bellissima, tant'è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie. Abbiamo passato insieme ventuno anni, i primi cinque io e lei soli, poi è nata la nostra Sofi. Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico che è durato altri cinque anni nella nostra casa in campagna - continua Dodi - Poi... la malattia. Quella maledetta malattia contro la quale Paola ha lottato per dieci anni con forza e positività, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronta ad aiutare gli altri. Lo stesso sorriso che ha avuto fino alla fine, quella fine che ha affrontato con dignità. Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a sé in un abbraccio, dicendomi 'Ti voglio bene!'.

Ringrazio Dio per avermi dato una donna così brava e bella, che ha saputo essere stupenda madre per nostra figlia e conclude - Paola: guarda da lassù Sofi e me... Proteggici! Sarai per sempre nel nostro cuore".

Il decesso dopo una lunga malattia

Paola Toeschi è mancata a 51 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello che aveva raccontato nella autobiografia "Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore". Dalla loro unione è nata nel 2005 la figlia, Sofia.

Dodi e Paola si erano sposati nel 2011, un anno dopo la scoperta del tumore: "Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso", dichiarò all'epoca. Cominciò così un percorso sempre più intenso verso la religione, in particolar modo la devozione nei confronti della Madonna di Medjugorie. Era stato Dodi, a spingerla ad intraprendere questa esperienza di conoscenza spirituale, a partire dal 2013. Da allora, per ben due volte l'anno, si recava presso il celebre Santuario in Bosnia-Erzegovina.

Foto FB Dodi Battaglia