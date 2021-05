Le abbassa la mascherina e tenta di baciarla: molestatore fermato dalla Polfer

Mentre era in attesa del treno nella stazione di Reggio Emilia, un uomo le si era avvicinato e, dopo averle rivolto qualche parola di approccio, le aveva abbassato la mascherina per poi abbracciarla stringendola, tentando di baciarla sulla bocca. Lo ha raccontato agli agenti della Polfer una 23enne la mattina di domenica 2 maggio, all’arrivo a Bologna.

La ragazza era riuscita a divincolarsi e a salire a bordo ma, giunta a Bologna, si è accorta che anche il suo molestatore aveva viaggiato sullo stesso treno ed era sceso insieme a lei.

Arrivata nell’atrio ha contattato una pattuglia di Agenti della Polizia Ferroviaria, ai quali ha fornito la descrizione del soggetto, che nel frattempo si era allontanato, formalizzando la denuncia negli uffici del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria.

La descrizione dell’individuo, corredata da un’immagine estrapolata dal sistema di videosorveglianza presente nello scalo, è stata diramata a tutto il personale in servizio: alcune ore dopo, l’uomo è stato individuato mentre faceva ritorno in Piazza Medaglie d'Oro.

Si tratta di un cittadino pakistano di 30 anni domiciliato a Reggio Emilia che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di violenza sessuale.