Violenza sessuale in piazza Verdi, vittima una studentessa: 42enne denunciato

Nuovo episodio di molestie in zona Universitaria. Un 42enne marocchino risponderà per il reato di violenza sessuale ai danni di una 20enne bolognese. L’episodio risale alla notte di domenica 6 novembre scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che una studentessa era stata palpeggiata da uno sconosciuto in Piazza Verdi.

Appresa la notizia, i militari si sono recati sul posto e hanno identificato la vittima, 20enne bolognese e il soggetto, risultato residente in Provincia di Bologna, nonchè gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti.

Il racconto della studentessa

Da quanto si apprende, la vittima ha riferito ai Carabinieri di essere stata palpeggiata ai glutei da un uomo che le si era avvicinato da dietro, farfugliando qualcosa di incomprensibile e approfittando del fatto che la giovane era distratta da una conversazione con i suoi amici.

Droga addosso

Ascoltata la versione dei fatti i carabinieri hanno bloccato il soggetto. Sottoposto a perquisizione personale, il 42enne è stato trovato in possesso di un paio di involucri di cocaina del peso complessivo di 0,72 grammi, nascosti nei pantaloni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dai Carabinieri e l'uomo, oltre ad essere deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza sessuale, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti.