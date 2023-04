La palpeggia sul bus in pieno giorno: le 'mosse' da manuale dell'autista per consegnarlo ai carabinieri

Un cinquantenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza neomaggiorenne.

I fatti -secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino- si sarebbero verificati a bordo del bus della linea 11B, che nel primo pomeriggio di sabato scorso si stava dirigendo in direzione periferia.

All'altezza della Foscherara l'uomo -stando a quanto ricostruito- avrebbe dapprima cominciato a insidiare la giovane, per poi metterle le mani addosso. Lei dopo un po' si sarebbe divincolata con successo, andando dall'autista e chiedendogli aiuto.

Il conducente -un trentenne bolognese neoassunto al suo primo mese di guida- ha quindi ostentato una calma glaciale, non destando sospetti nell'uomo, chiamando però al contempo la centrale Tper che a sua volta ha chiamato il 112.

Con i carabinieri sulle tracce del bus, l'autista ha poi chiuso il mezzo, impedendo al soggetto di uscire, fino all'arrivo della pattuglia, che poi ha preso in custodia il 37enne e lo ha tradotto in caracere, a disposizione della procura per l'incriminazione del caso.