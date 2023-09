Molestie sessuali in centro in pieno giorno: aggressore tenta la fuga sul bus

Ha visto la Polizia ed è salito sull'autobus, tentando la fuga, ma è stato fermato e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. E' accaduto alle 16 circa di ieri pomeriggio in zona Indipendenza-Stazione. Qui due ragazze si sono rivolte agli agenti in servizio di controllo e hanno riferito che poco distante avevano soccorso una giovane, che aveva raccontato di essere stata molestata.

I poliziotti hanno subito iniziato le ricerche e hanno bloccato un soggetto mentre cercava di scappare salendo su un autobus. Immediatamente identificato in un 45enne nato in Italia con qualche precedente per reati contro il patrimonio e per minacce, dopo gli accertamenti, è stato ammanettato e rinchiuso al carcere della Dozza in attesa della convalida dell'arresto.

E' già il terzo episodio di questo tipo che si registra nel giro delle ultime settimane: alla fine di agosto, non lontano, in via Don Minzoni, una 20enne era stata aggredita nell'androne di un palazzo, mentre alcuni giorni fa una ragazzina di 13 anni è stata molestata sotto il portico di via Saragozza, mentre era in compagnia dell'amica,