Vessata per anni, poi le minacce di morte: madre denuncia il figlio e lo fa arrestare

I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno arrestato un 28enne italiano per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo alle ore 17 di martedì 30 agosto, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la telefonata di una donna in preda al panico che chiedeva aiuto perché il figlio l’aveva minacciata di morte, lanciandole contro una lattina di birra.

La richiedente, cittadina italiana, è stata raggiunta in casa dai militari, dove si era chiusa a chiave per ripararsi dal figlio che 'avrebbe minacciata perché gli erano stati negati dei soldi che lui, disoccupato, avrebbe preteso.

Da quanto si apprende, sfinita da continue vicende persecutorie iniziate quattro anni fa, la donna, è così andata in caserma e ha denunciato il figlio. Rintracciato dai Carabinieri, il giovane, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato successivamente tradotto in carcere.