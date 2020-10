Tir a fuoco a Molinella: il conducente riesce a chiamare i soccorsi

Un autoarticolato ha preso fuoco mentre era in marcia oggi, 22 ottobre, alle 11 circa a Molinella in via Camerone, all'incrocio con via Idice.

l conducente del mezzo, accortosi del fumo che fuoriusciva dalla parte sottostante del Tir che trasportava terriccio, ha accostato e ha chiamato il numero d'emergenza 115.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto insieme ad un'autobotte in supporto, ha spento le fiamme che minacciavano il serbatoio. L'autista è rimasto illeso. Sul lugo, anche la Polizia locale di Molinella che ha gestito la viabilità e il traffico.