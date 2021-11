"Motori ruggenti" a Molinella, blitz dei carabinieri: stop a gara clandestina tra auto truccate|VIDEO

Due Alfa Romeo 159, modificate, in gara e un centinaio di spettatori provenienti anche da altre regioni, che si erano dati appuntamento sui social media nella zona industriale di Molinella, in via Saragat.

Di concerto con il personale del Comando di Polizia Locale di Molinella, i militari hanno individuato gli organzzatori e la rete di vedette che, radiocollegate, sorvegliavano la strada. Circa 40 i veicoli passati al setaccio dagli uomini dell’Arma che hanno elevato sanzioni per l’alterazione di diverse autovetture. Due i veicoli sequestrati ai fini della confisca.

I carabinieri, intervenuti dopo alcune segnalazioni, sabato notte hanno denunciato piloti, navigatori e "giudici di gara": un bolognese e un ferrarese, di 19 e 22 anni, rispettivamente barista e operaio, un cittadino moldavo di di 22 anni, carrozziere con qualche precedente, e un cittadino ucraino di 27, grafico pubblicitario, per "Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare", articolo 9 bis, commi 1 e 5 del Codice della strada. A tutti i denunciati è stata ritirata la patente.

"Chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 - si legge nel comma 1 del Codice - è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata" e quindi "nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo".