Liti a raffica al bar: il Questore sospende la licenza

Super lavoro per i Carabinieri al Bar Cristallo in Corso Mazzini a Molinella, chiuso ieri dal Questore. Solo nel mese di gennaio, i militari sono intervenuti in una decina di occasioni per sedare liti tra i clienti, spesso in stato di ebbrezza.

E' stato inoltre accertato che il locale, gestito da imprenditori cinesi, è frequentato abitualmente da soggetti con precedenti penali. Dopo l'informativa al Questore di Bologna, Isabella Fusiello, la notifica della sospensione per due settimane.

A fine gennaio, era stato chiuso un bar in via Amendola a Bologna, dove alcuni giorni prima era stato arrestato uno spacciatore. All'arresto sono seguiti gli accertamenti anche da parte della Polizia amministrativa che ha verificato la frequentazione da parte di altri pregiudicati. Il Questore ha firmato la sospensione della licenza per un mese.

Pochi giorni prima era stato chiuso invece a tempo indeterminato un altro bar, a Castel San Pietro. A far scattare il provvedimento l'ennesima lite all'interno del locale.