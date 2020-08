Lavori Hera a Molinella: possibili disagi e modifiche alla viabilità

Lunedì 24 agosto inizio lavori di Hera per la riparazione di una importante condotta idrica che alimenta il comune di Molinella.

L’intervento coinvolgerà la rete dell’acquedotto di via Riccardina a Mezzolara, presso la località Santissimo, nel comune di Budrio.

I lavori dovrebbero concludersi entro le ore 14 della stessa giornata. Qualora durante l’intervento si verificassero imprevisti tali da comportarne il prolungamento oltre i tempi tecnici programmati, fa sapere Hera, si potrebbero verificare disservizi su tutto il territorio comunale, quindi si invitano i cittadini a rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

L’azienda assicura che, in caso i lavori si prolungassero ulteriormente, metterà a disposizione dei cittadini una fornitura alternativa di

cassoni con sacchetti d’acqua da 5 litri per mitigare il disagio.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrebbe presentare una momentanea colorazione rossastra, dovuta alle fasi di svuotamento e riempimento delle condotte nonché a temporanee inversioni di flusso all’interno delle reti, che non ne pregiudica comunque la potabilità e non è dannosa per la salute.

Modifiche alla viabilità

Dalla stessa giornata di lunedì 24 agosto, sarà disposto in via Riccardina nella località Mezzolara di Budrio un senso unico alternato regolato da semafori.

Nei giorni seguenti all’intervento, si provvederà ai lavori di ricostruzione della scarpata e al consolidamento della strada, che dureranno alcune settimane.