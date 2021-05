Molinella, nuovo autovelox davanti alle scuole: arriva dopo le segnalazioni dei cittadini

Il sindaco Dario Mantovani spiega: "L'obiettivo di ridurre il fenomeno e prevenire situazioni di pericolo, operando sia in modo preventivo che repressivo per la tutela in particolare degli utenti più deboli"

Arriva dopo le numerose segnalazioni dei cittadini l'installazione di una colonnina autovelox a Molinella, in via Fabbri, di fronte alle scuole elementari. Lo dice il sindaco Dario Mantovani che dedica alla novità anche un post su Facebook per annunciare agli automobilisti la novità: "A causa delle continue richieste da parte dei cittadini, nonché la constatazione diretta, in relazione all'eccessiva velocità mantenuta da parte degli automobilisti in un'area così sensibile quale il plesso scolastico del capoluogo, abbiamo deciso di installare una colonnina autovelox a fronte delle scuole elementari con l'obiettivo di ridurre il fenomeno e prevenire situazioni di pericolo, operando sia in modo preventivo che repressivo per la tutela in particolare degli utenti più deboli".

"Come non essere multati? Rispettate i limiti"

Tutte le volte che installiamo sistemi per il monitoraggio della velocità anche nei luoghi più ragionevoli (come questo), c’è sempre qualcuno che chiede la stessa cosa: ma le multe? Tutte le volte rispondo nella stessa maniera: c’è un rimedio infallibile per non prendere sanzioni per eccesso di velocità (tanto più in punti sensibili come nei pressi delle scuole elementari e medie). Quale? Rispettare i limiti di velocità. Provateci: vi assicuro che funziona.