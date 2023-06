"Molly" di Milo Manara all'asta per l'Emilia-Romagna alluvionata

"Ho pensato di mettere all'asta questo disegno per devolvere il ricavato a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna". Lo scrive su Facebook Milo Manara in persona che con una delle sue opere darà un contributo a favore dell'Emilia-Romagna alluvionata.

Tramite la onlus History Life Onlus, il disegno è stato messo all'asta su "Charity Stars" ovvero "il punto d’incontro tra celebrità, brand e cause benefiche".

Si tratta di "Molly", opera unica su carta 35x50 cm, che ritrae il personaggio del fumetto El Gaucho, storico personaggio degli anni 90, pubblicato inizialmente sulla rivista Il Grifo, negli anni è stato oggetto di numerose riedizioni pregiate.

Anche Russel Crowe, tra gli altri, devolverà il ricavato del concerto che terrà il 27 giugno alle vittime dell’alluvione in Romagna. L’attore, arriverà in città per suonare al Teatro Comunale Nouveau assieme alla sua band, gli Indoor Garden Party. E ancora, Laura che agli alluvionati donerà il cachet dei tre concerti a Venezia.

Saranno invece due i concerti i concerti a favore degli alluvionati: "Oltre le nuvole" a Bologna e "Italy loves Romagna" a Reggio Emilia,

Milo Manara

Maurilio Manara, detto Milo, 78 anni, grande artista e fumettista italiano, Esordì nel 1969 su "Genius", una collana erotico-poliziesca.

Noto per la sensualità delle sue illustrazioni, ha collaborato con Federico Fellini, ha realizzato i fumetti della Storia d’Italia, collana di volumi a cura di Enzo Biagi, con Hugo Pratt. Tra i loro successi vi sono: Un’Estate Indiana e Il Gaucho, dove Pratt scrive i testi. Conosciuto anche all'estero per le pubblicazioni con DC Comics e Marvel.