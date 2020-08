Monghidoro, sequestrate 70 piante di canapa: nei guai "coltivatore"

70 piante di canapa, una ventina superiori ai 2 metri di altezza. E' quanto hanno scovato il 25 agosto i Carabinieri di San lazzaro di Savena, durante la perquisizione in un campo a Monghidoro.

Il terreno era in uso a un 67enne del luogo, fino a ieri incensurato, che è stato denunciato per produzione spaccio di sostanze stupefacenti (ex articolo 73).

Le piante sono state inviate ai laboratori dell'Arma per le analisi sul principio attivo.