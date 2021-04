Monopattini elettrici per i poliziotti: il nuovo servizio di Sap

Nuovo servizio gratuito e green per i poliziotti bolognesi. La Segreteria Provinciale di Bologna del Sap - Sindacato Autonomo di Polizia - dopo il servizio "Sapbike", mette a disposizione i monopattini elettrici per muoversi agevolmente in città.

Gli agenti potranno ritirarli presso la sede della Segreteria di Bologna: "Il servizio è destinato a tutti i colleghi ed è totalmente gratuito" fa sapere il sindacato di Polizia.