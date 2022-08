A spasso con il monopattino rubato: si cerca il proprietario

Si cerca il proprietario di un monopattino, del valore di circa 400 euro, trovato in possesso di un 33enne ieri pomeriggio, in via Genova. Gli agenti hanno fermato l'uomo di iniziativa, il quale poi è risultato positivo al controllo per quanto riguarda i precedenti penali contro il patrimonio.

Non appena hanno chiesto spiegazioni sulla proprietà del mezzo in questione, il 3enne si è vistosamente agitato, oltre a non fornire giustificazione alcuna all'eventuale acquisto. Da una ulteriore occhiata è poi risultato che il mezzo avesse una matricola sul telaio, che però non si riusciva a legger bene poiché abrasa. Dopo i necessari accertamenti il soggetto, idntificato come cittadino rumeno, è stato denunciato per ricettazione.