Come affrontare le escursioni in montagna? Ecco cosa dice il Soccorso alpino

È arrivata l’estate e, per gli amanti della montagna, è arrivato il momento per gite ed escursioni. Non sempre però chi frequenta la montagna è preparato a farlo. Solamente pochi giorni fa ha fatto il giro del web un video in cui una coppia affrontava una via ferrata con figli al seguito e una bambina più piccola in braccio, il tutto senza le minime protezioni necessarie.

Controllare le previsioni meteo, vestire giusto abbigliamento, indossare le protezioni, scorte di cibo e acqua sono il minimo indispensabile per un’escursione in sicurezza. Per alcuni consigli su come affrontare una giornata in montagna abbiamo parlato con Devis Angiolini, capo della stazione del Soccorso alpino di Rocca di Badolo, in provincia di Bologna.

Abbiamo visto le immagini arrivate dal Trentino. Quali sono le giuste precauzioni da prendere prima di un’escursione in montagna?

Quando si vuole andare a fare una ferrata o anche un giro per sentieri o per boschi le cose vanno sempre pianificate. Pianificare vuole dire avere determinate accortezze, che partono dal valutare quello che si vuole fare già da qualche giorno prima. Non dico di partire mesi prima a pianificare una gita, però insomma, qualche giorno prima bisogna cominciare a pensare a quello che si andrà a fare. Prendendo l'esempio citato, soprattutto con dei bambini, non si può pensare di andare a fare una ferrata senza l'utilizzo dei minimi dispositivi di sicurezza: un imbrago, un casco, un kit da ferrata. Cioè, queste cose sono assolutamente fondamentali e non devono mancare.

Questo fa parte della pianificazione della gita che tu andrai a fare. Poi c’è guardare il meteo. Oggi abbiamo la possibilità di avere tante app sui nostri telefoni che sono affidabili. Le previsioni non sono più come quelle di una volta, oggi le previsioni a 24-36 ore sono veramente molto precise. Da non dimenticare c’è chiaramente l'abbigliamento, che deve essere adeguato a quello che andiamo a fare. Se andiamo in alta montagna, piuttosto che su una ferrata, un paio di scarponcini da montagna sono fondamentali. Non si può andare a fare dei giri in montagna con le ciabattine, semplicemente non è fattibile. E poi, se si hanno dei bambini bisogna salvaguardarli al massimo della loro sicurezza. Loro non possono sapere queste cose, siamo noi gli adulti che dobbiamo provvedere anche a loro e dobbiamo fare di tutto per non incappare in situazioni spiacevoli come quella che abbiamo visto.

Per la provincia di Bologna di quanti interventi all’anno parliamo da parte del Soccorso alpino?

Sull’Appennino bolognese ci sono due stazioni del Soccorso alpino: la nostra, quella di Rocca di Badolo, che copre tutta l’area pedemontana, e la stazione del Corno alle Scale, che invece copre tutta l’area dell’alta montagna. La nostra stazione, quella di Badolo, effettuiamo circa quaranta, quarantacinque interventi l’anno. Gli interventi sono divisi stagionalmente: noi lavoriamo più nel periodo primaverile e autunnale.

E quali sono gli interventi più delicati o che vi rimangono più impressi?

Sicuramente gli interventi che ci rimangono un po’ più nel cuore e che ci impegnano anche di più sono le ricerche di persone scomparse. Noi siamo attivati sia in momenti di pericolo imminente, come ad esempio una persona che si è fatta male su un sentiero o che magari ha perso l’orientamento, sia nel momento in cui c’è qualcuno che risulta disperso. E parliamo sempre di ambienti impervi. Poco tempo fa, ad esempio, abbiamo svolto una ricerca per un signore anziano che si era perso mentre faceva una classica passeggiata in montagna ed ha perso l’orientamento nel bosco. Dopo più di due giorni lo abbiamo ritrovato, fortunatamente in buone condizioni fisiche e di salute. Questi sono sicuramente gli interventi che ci danno più gioia, ovviamente quando vanno a buon fine.

Come contattare il Soccorso alpino in caso di necessità?

Il riferimento è sempre il 118, oppure il 112. Bisogna sempre passare per i numeri di emergenza. Chiamare direttamente il Soccorso alpino è complicato e difficilmente ci si mette in contatto direttamente con noi. Quindi per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, al momento, il numero è il 118, ma da qui a fine anno diventerà 112.